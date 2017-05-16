Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев проведет в Казани совещание о профилактике терроризма и экстремизма

Политика
16 мая, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В совещании также примут участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, главы регионов, входящих в состав округа, и представители федеральных ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Казани совещание по теме профилактики терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В Казани Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем обсудит с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции", - говорится в сообщении.

Тематика противодействия терроризму и нелегальной миграции в последнее время часто становится в центре внимания совещаний, которые проводит секретарь Совбеза; в частности, на совещании в Ставрополе 19 апреля он потребовал усилить контроль за миграционными потоками и соблюдением миграционного законодательства в Северо- Кавказском федеральном округе. "Одновременно (с профилактической работой и совершенствованием работы правоохранительных органов - прим. ТАСС) необходимо усилить контроль за миграционными потоками, соблюдением миграционного законодательства, выявлять среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий", - сказал Патрушев. Он отметил, что в округе "фиксируются попытки формирования автономных, законспирированных и независимых друг от друга террористических ячеек для совершения резонансных терактов". По словам секретаря Совбеза, иностранные вербовщики и их пособники ведут идеологическую обработку населения, активно применяя методы манипулирования сознанием людей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными
2
Команды России и США разыграют первое место в группе на чемпионате мира по хоккею
3
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
4
Белый дом: России и Китаю следует ужесточить санкции в отношении КНДР
5
Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС
6
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
7
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
Темы дня
Загрузка...
Реклама