Патрушев проведет в Казани совещание о профилактике терроризма и экстремизма

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Казани совещание по теме профилактики терроризма и экстремизма. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"В Казани Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем обсудит с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции", - говорится в сообщении.

Тематика противодействия терроризму и нелегальной миграции в последнее время часто становится в центре внимания совещаний, которые проводит секретарь Совбеза; в частности, на совещании в Ставрополе 19 апреля он потребовал усилить контроль за миграционными потоками и соблюдением миграционного законодательства в Северо- Кавказском федеральном округе. "Одновременно (с профилактической работой и совершенствованием работы правоохранительных органов - прим. ТАСС) необходимо усилить контроль за миграционными потоками, соблюдением миграционного законодательства, выявлять среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий", - сказал Патрушев. Он отметил, что в округе "фиксируются попытки формирования автономных, законспирированных и независимых друг от друга террористических ячеек для совершения резонансных терактов". По словам секретаря Совбеза, иностранные вербовщики и их пособники ведут идеологическую обработку населения, активно применяя методы манипулирования сознанием людей.