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Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету

Политика
16 мая, 4:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Как говорится в исковом заявлении, 22 марта AP опубликовало статью, в которой выдвигаются "ложные обвинения в адрес господина Дерипаски" в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям

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Президент, генеральный директор компании En + Group Олег Дерипаска

Президент, генеральный директор компании En + Group Олег Дерипаска

© Михаил Метцель/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский предприниматель Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press (AP) за публикации, содержащие клевету в его адрес. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС из архива суда.

Иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", - отмечается в документе.

Ранее Дерипаска назвал публикацию AP о приписываемой ему причастности к продвижению интересов Москвы частью антироссийской кампании традиционных американских СМИ. Он в очередной раз опроверг содержавшиеся в материале агентства утверждения о том, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт якобы "тайно работал" на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ и создал "амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках".

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