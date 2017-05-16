Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российский предприниматель Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press (AP) за публикации, содержащие клевету в его адрес. Об этом свидетельствует информация, полученная ТАСС из архива суда.

Иск был подан в связи с "клеветой, содержащейся в прямых или косвенных заявлениях" агентства. "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", - отмечается в документе.

Ранее Дерипаска назвал публикацию AP о приписываемой ему причастности к продвижению интересов Москвы частью антироссийской кампании традиционных американских СМИ. Он в очередной раз опроверг содержавшиеся в материале агентства утверждения о том, что бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт якобы "тайно работал" на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ и создал "амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках".