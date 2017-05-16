Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дума до осени примет законопроект о пяти годах тюрьмы за "вбросы" на выборах

Политика
16 мая, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

При этом отмечается, что тюремное заключение - крайняя мера. За различные нарушения также предусмотрены штрафы от 300 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на выборах вплоть до пяти лет лишения свободы разработан и направлен на отзыв в правительство РФ и в Верховный суд. Об этом сообщил ТАСС автор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Законопроект разработан. Вчера направили его на отзыв в правительство и в Верховный суд. Через пару недель эти отзывы появятся, и мы законопроект внесем. Думаю, в весеннюю сессию мы его примем", - сообщил Крашенинников.

При этом он уточнил, что максимальное наказание предлагается установить в виде лишения свободы на пять лет за "организованные группой лиц вбросы бюллетеней при сговоре с членами избиркомов". "Но это крайняя мера. Есть и штрафы от 300 тыс. рублей за различные нарушения", - добавил он.

Ранее о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс (УК) с целью пресечения попыток организованных вмешательств в избирательный процесс заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Как она пояснила ТАСС, имеется в виду наказание за организацию массового неоднократного голосования. Поправки в УК должны вноситься отдельным законопроектом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гришина, Майя Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина заблокировала Яндекс и "ВКонтакте"
2
В Москве объявлено штормовое предупреждение
3
Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету
4
Корабли ВМФ РФ пересекают Босфор под усиленной охраной из-за возможности нападений ИГ
5
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
6
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
7
WP: Трамп поделился с Лавровым секретными данными
Темы дня
Загрузка...
Реклама