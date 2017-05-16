Дума до осени примет законопроект о пяти годах тюрьмы за "вбросы" на выборах

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на выборах вплоть до пяти лет лишения свободы разработан и направлен на отзыв в правительство РФ и в Верховный суд. Об этом сообщил ТАСС автор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Законопроект разработан. Вчера направили его на отзыв в правительство и в Верховный суд. Через пару недель эти отзывы появятся, и мы законопроект внесем. Думаю, в весеннюю сессию мы его примем", - сообщил Крашенинников.
При этом он уточнил, что максимальное наказание предлагается установить в виде лишения свободы на пять лет за "организованные группой лиц вбросы бюллетеней при сговоре с членами избиркомов". "Но это крайняя мера. Есть и штрафы от 300 тыс. рублей за различные нарушения", - добавил он.
Ранее о необходимости внести поправки в Уголовный кодекс (УК) с целью пресечения попыток организованных вмешательств в избирательный процесс заявила секретарь ЦИК Майя Гришина. Как она пояснила ТАСС, имеется в виду наказание за организацию массового неоднократного голосования. Поправки в УК должны вноситься отдельным законопроектом.