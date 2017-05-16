В деле ЮКОСа Конституционный суд РФ нашел компромисс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (РФ) КС, принимая решение о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о выплате компенсации акционерам ЮКОСа, нашел компромисс. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин на Международной конференции Конституционного суда (КС) РФ "Конституционное правосудие: доктрина и практика".

"Конституционный суд нашел компромисс в той мере, в какой это возможно оказалось. Да, акционеры отвечают за действие компании, но если компания укрыла деньги за рубежом на офшорных счетах, а таких, по предположениям аналитиков, были миллиарды, если не сотни миллиардов, то тогда нужно принять усилия, и правительству РФ в том числе, открыть эти резервы. Тогда, если долг будет погашен государству, выплатить этим акционерам", - сказал он.

Зорькин подчеркнул, что КС РФ готов идти навстречу международному сообществу и расширять гарантии прав человека, "если это необходимая и устойчивая конституционно-правовая конструкция".

Решение КС РФ

В январе КС РФ постановил, что решение ЕСПЧ о выплате компенсации в размере более €1,866 млрд по "делу ЮКОСа" не может быть исполнено. Как заявил председатель суда Валерий Зорькин, решение ЕСПЧ о выплате компенсации нарушает положение Конституции. По его словам, постановление ЕСПЧ, основанное на интерпретации конвенции, не отменяет для РФ приоритет основного закона страны.

В 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. ЕСПЧ посчитал необоснованным взыскание с компании в 2000-2001 годах штрафов за налоговые правонарушения, одним из доводов стало истечение трехлетнего срока давности.

Россия должна была предоставить Совету Европы план действий по выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа до 15 июня 2015 года, однако этого сделано не было. Министерство юстиции обратилось с запросом в КС, который в итоге позволил не исполнять решение ЕСПЧ по "делу ЮКОСа", озвученное в 2014 году.