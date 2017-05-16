Министр юстиции РФ высоко оценил динамику исполняемости решений КС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Александр Коновалов высоко оценил динамику исполнения решений Конституционного суда (КС) РФ: 173 решения уже реализовано, по 26 внесены законопроекты в парламент, еще восемь находятся в работе. Об этом он сообщил на международной конференции Конституционного суда (КС) РФ "Конституционное правосудие: доктрина и практика".
"По состоянию на сегодняшний день реализовано 173 решения КС РФ. По 26 решениям законопроекты об исполнении внесены в парламент. Продолжают оставаться в работе восемь судебных актов", - сказал он.
"Мы считаем, что динамика, которая сегодня имеет место по повышению исполняемости решений КС, может оцениваться достаточно высоко", - добавил Коновалов.
Министр юстиции принял во вторник участие в конференции КС, которая открылась в Петербурге в преддверии VII Юридического форума (16-20 мая). В ее работе принимают участие около 100 представителей конституционных и верховных судов из нескольких десятков стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, а также международных и межгосударственных организаций.