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В Госдуме считают, что украинцы найдут способы обойти запреты на соцсети и поисковики РФ

Политика
16 мая, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Член комитета ГД по информационной политике Евгений Ревенко привел в качестве примера введенное ранее ограничение вещания на Украине федеральных российских телеканалов

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Граждане Украины найдут способы обойти введенные запреты на российские социальные сети, поисковики и интернет-сервисы, какие-либо зеркальные меры со стороны Москвы на эти новые санкции Киева не нужны. Такое мнение высказал журналистам замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

"Это решение лежит в логике всех действий украинской националистической верхушки, которая захватила власть в Киеве", - констатировал политик. Он напомнил, что в одном из своих последних заявлений президент Украины Петр Порошенко сказал о "разводе" этой страны с Россией. "Эти действия направлены именно на это, на разрыв связей между простыми людьми, которые в том числе лежат в плоскости общения через социальные сети, а также такой мощный поисковик, как "Яндекс", - считает Ревенко.

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По мнению парламентария, "в интернете действовать запретами глупо и нерационально, люди так или иначе найдут способы их обойти". В качестве примера он привел введенное ранее ограничение вещания на Украине федеральных российских телеканалов, после которого произошел всплеск их просмотра через интернет и спутник. "О зеркальных мерах я бы не говорил, поскольку мы, наоборот, стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом", - подтвердил единоросс.

Ревенко уверен, что подобными мерами "ни человеческие, ни информационные, ни духовные контакты между двумя народами не разорвать, как бы ни пытались". "Вся эта шаткая конструкция по запретам и санкциям рухнет в скором будущем", - полагает он.

Схожую точку зрения высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. "Те действия, которые продолжаются, у них (на Украине - прим. ТАСС) своя жизнь по этому поводу, у них настроение не меняется, следующее будет еще что-нибудь", - не исключила она.

"Мы в ответ предпринимать ничего такого не должны - это их действия, и так у нас уже накалены отношения", - сказала депутат. "Это вредит их гражданам, вот и все, они же (власти Украины - прим. ТАСС) об этом не думают", - отметила она.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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