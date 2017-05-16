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Косачев: заявления США о массовых казнях в Сирии подрывают процесс мирного урегулирования

Политика
16 мая, 12:05 дата обновления: 16 мая, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Ранее в Госдепе заявили о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений.

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Очередные "сенсационные" заявления США о массовых казнях заключенных в Сирии не вызывают доверия и нацелены на бойкотирование процесса мирного урегулирования. Такое мнение высказал журналистам глава комитета по международным делам Константин Косачев.

"Очередные "сенсационные" и "рассекреченные" разоблачения США про якобы массовые казни в Сирии и некий крематорий около тюрьмы Сейдная неподалеку от Дамаска внушают не очень много доверия, слишком уж очевиден ассоциативный ряд", - сказал сенатор. "Сейчас, когда намечается качественно новая фаза на переговорах в Женеве (происходящих без США), американцы, похоже, пытаются в очередной раз отвлечь внимание на "режим Асада", тем самым вольно или невольно саботируя мирный процесс", - добавил Косачев, который также является главой рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по сирийскому урегулированию.

По мнению парламентария, оппонентам Дамаска нужны разные жареные факты, чтобы уклоняться от переговоров в Женеве и в Астане. "Но тогда в США должны понимать, что берут на себя немалую ответственность за будущее мирного процесса в Сирии", -заключил он.

Накануне в Госдепартаменте США заявили о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений. При этом в Женеве открылся шестой раунд межсирийских переговоров, он начался со встречи спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии.

В Женеве открылся шестой раунд межсирийских переговоров, он начался со встречи спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии.

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