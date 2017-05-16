Медведев рассчитывает, что новый премьер Франции будет развивать отношения с Россией

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Эдуара Филиппа с назначением на пост премьер-министра Франции. "Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом посту будет способствовать поступательному развитию российско-французских отношений, - говорится в телеграмме премьера, опубликованной на официальном сайте российского кабмина. - Убежден, что расширение торгово-экономического сотрудничества, реализация совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях и других областях отвечают долгосрочным интересам наших стран".
Мэр Гавра Эдуар Филипп, представляющий в парламенте правоцентристскую партию "Республиканцы", стал в понедельник премьер-министром Франции. Это назначение произвел президент республики Эмманюэль Макрон. В Матиньонском дворце Филипп сменил социалиста Бернара Казнёва, возглавлявшего кабинет министров с 6 декабря 2016 года. Он уже приступил к формированию нового состава правительства в соответствии с поручением главы государства.