Волин: украинцы моментально освоят способы обхода блокировки российских интернет-ресурсов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Жители Украины, которые используют популярные российские интернет-сервисы, подпавшие под санкции, "моментально" освоят способы обхода блокировки этих ресурсов, что приведет к повышению общего уровня компьютерной грамотности в стране.

Такое мнение высказал замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Мы абсолютно уверены в том, что сегодняшнее решение Порошенко заблокировать популярные интернет-ресурсы на территории Украины приведет к небывалому росту компьютерной грамотности украинского населения и к тому, что жители Украины моментально освоят анонимайзеры, VPN и колоссальное количество других устройств и программ, позволяющих обходить блокировки", - заявил Волин.

По его словами, блокировки эффективны только в том случае, когда в отношении блокируемого ресурса "есть широкий общественный консенсус" (например, негативное отношение к детской порнографии, наркотикам или пропаганде самоубийств). В этой ситуации "в обществе не возникает массового желания эту блокировку обойти", добавил Волин.

"Если вы занимаетесь блокировкой популярного массового ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится и совершенно спокойно дискредитируется. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность", - резюмировал замминистра связи РФ.

По мнению Волина, это "решение властей, дискредитирующее украинское руководство, далеко не первое и, к сожалению, видимо, не последнее".

На вопрос, стоит ли принимать ответные меры, замминистра ответил вопросом: "зачем им уподобляться?"

Президент Украины также ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда".

"Мы знаем, что российские СМИ в интернете смотрит несколько миллионов граждан Украины. Они как смотрели, так и будут смотреть, скачают нужное приложение и не будут мучиться", - прокомментировал ситуацию Волин.