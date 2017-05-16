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Глава комитета Госдумы не исключил появление "великого украинского firewall"

Политика
16 мая, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Леонид Левин предположил, что подобные меры должны отрезвляюще подействовать на украинцев, а также на страны, которые продолжают настаивать, что в стране идет процесс демократизации

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Леонид Левин

Леонид Левин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин не исключил появление "великого украинского файервола" (firewall - межсетевой экран, не дает компьютеру загружать вирусы) в связи с указом президента Украины Петра Порошенко о блокировании доступа к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Депутат предположил, что подобные меры должны отрезвляюще подействовать на украинцев, а также на страны, которые продолжают настаивать, что на Украине идет процесс демократизации.

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"Указ Порошенко в первую очередь наносит вред жителям Украины, среди которых более 13 млн заходят в соцсеть "ВКонтакте" ежедневно, более 5 млн - в "Одноклассники", - сказал Левин корреспонденту ТАСС. Он обратил внимание, что в совокупности это почти половина населения страны.

"Эти люди теперь будут лишены привычного для них инструмента коммуникации и получения информации, - констатировал парламентарий. - Вместо заявленного курса на следование европейским ценностям свободы и демократии налицо попытка построить даже не виртуальные границы, а настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря".

В условиях сокращения официальных российско-украинских контактов соцсети оставались площадкой для диалога людей из двух стран, давали возможность высказаться по волнующим их вопросам, продолжил депутат. "Теперь же украинские власти в одностороннем порядке приняли решение фактически лишить своих граждан свободного общения", - заметил он.

"Начав с запретов российских СМИ, украинские власти двигаются в направлении запрета всего, что связано с нашей страной", - подчеркнул Левин.

"Видимо, следующим шагом будет запрет популярных мессенджеров WhatsApp, Viber и продуктов Google, среди создателей которых есть выходцы из России", - не исключил он.

Левин считает, что "стремление президента Украины ограничить российские социальные медиа, давно ставшие средством обмена семейными новостями и фотографиями между украинскими гражданами, должно отрезвляюще подействовать не только на жителей соседней страны, но и на те государства, которые продолжают настаивать, что на Украине происходит процесс демократизации и обретения национального достоинства". "Дальнейшее развитие этой тенденции не исключает появление "великого украинского файервола", - заключил он.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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