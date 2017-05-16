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Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева

Политика
16 мая, 14:30 дата обновления: 16 мая, 14:43 UTC+3

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, своими действиями Украина опять нарушила права своих граждан на информацию

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Кремль пока не готов конкретизировать, какие меры Москва может предпринять в ответ на новые санкции Украины, однако не забывает о принципе взаимности.

"Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие меры Москва может принять в связи с новыми санкциями.

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"Пока я не готов вам сказать (какие контрмеры могут быть приняты - прим. ТАСС)", - добавил он. "На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью", - пояснил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Киев в очередной раз своими действиями нарушил права украинцев на получение информации. 

"Наверное, (введением новых санкций против РФ Киев сделал - прим. ТАСС) очередной шаг в цепи многих шагов, которые нарушают права людей на Украине на получение информации, которая интересна населению Украины", - заявил журналистам Песков.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, Яндекс и их сервисов.

Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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