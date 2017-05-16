Косачев назвал новые санкции Украины против России актом бессилия

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Новые санкции Украины против России говорят о беспомощности украинского руководства. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Очередной указ президента Украины с очередными же санкциями я бы назвал не демонстрацией силы, а актом бессилия. Потому что тем самым высшее руководство страны расписывается в собственной беспомощности перед любой альтернативной информацией, не доверяет собственным гражданам, отрезая их даже от такого бытового диалогового формата, как соцсети", - отметил он.

Президент Украины Петр Порошенко ранее во вторник утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Также Киев запретил на Украине российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Что касается российских граждан и организаций, большей частью уже в очередной раз попавших в санкционные списки, то это, конечно, громкая, но заведомо бессмысленная акция", - добавил Косачев.

Парламентарий подчеркнул, что никому из названных лиц по понятным причинам не придет в голову держать свои активы на Украине или посещать страну, пока там не установится демократическая власть и не сойдет военно-истерический угар.

"Но понятно, что у Украины сегодня просто нет иного выбора, как продолжать нагнетать страсти в российско-украинских отношениях. Ибо единственный "товар", который сегодня "продает" Украина миру, это ее "война", - заключил Косачев.