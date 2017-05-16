Захарова назвала санкции Украины против РФ политической цензурой

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала введенные Киевом санкции против РФ "цензурой по политическим мотивам". Такое заявление она сделала в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM".
"Как проявление цензуры по политическим мотивам, - сказала она, отвечая на вопрос о том, как в Москве расценивают новые украинские санкции. - Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа".
Сегодня президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Также под санкции Киева попали российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и "Яндекс".