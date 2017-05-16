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Ройзман будет баллотироваться в губернаторы Свердловской области от "Яблока"

Политика
16 мая, 15:10 дата обновления: 16 мая, 15:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Мэр Екатеринбурга впервые сообщил о намерении участвовать в выборах главы региона в середине апреля

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет баллотироваться на выборах губернатора Свердловской области от партии "Яблоко". Об этом сообщается в Twitter главы города.

"Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал Ройзман.

Партия "Яблоко" подтвердила, что намерена выдвинуть мэра Екатеринбурга кандидатом на губернаторских выборах. "Партия ведет с Ройзманом успешные переговоры", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе "Яблока". Согласно уставу партии, выдвижение кандидата в губернаторы осуществляется региональной организацией, после чего кандидатура утверждается федеральным бюро.

В середине апреля Ройзман впервые сообщил о намерении участвовать в выборах губернатора Свердловской области. Также о своем желании участвовать в выборах заявил врио главы региона Евгений Куйвашев, он уже выдвинут для участия в праймериз партии "Единая Россия".

Ранее в пресс-службе свердловского избиркома ТАСС сообщили, что решение о начале кампании по выборам губернатора Свердловской области ориентировочно будет принято с 1 по 10 июня. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября - в единый день голосования для 2017 года.

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