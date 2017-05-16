Фрадков: политическим назначенцам Макрона еще предстоит пройти испытание на прочность

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Политические и экономические инновации президента Франции Эмманюэля Макрона должны будут пройти серьезное испытание на прочность. Такое мнение высказал ТАСС директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков в связи с назначением Эдуара Филиппа новым премьер-министром Франции.

Политический симбиоз

По его словам, Эмманюэль Макрон "пытается выстраивать широкую коалицию сторонников". "Он не зацикливается на вопросе об "идейной чистоте" своего движения, пытается выглядеть разумным прагматиком", - считает глава РИСИ. "Социалистические идеи сплавляются с либерально-консервативными ценностями, ставка на гражданский активизм подкрепляется популистскими технологиями. Макрон делает заявку на звание мастера незаурядного политического симбиоза", - отметил Фрадков.

Вместе с тем он задается вопросом, "что сулит этот политический симбиоз идей и людей простым французам", и считает, что это будет в конечном счете "определяться экономикой". "Поэтому фигура премьер-министра Франции имеет крайне важное значение", - убежден директор РИСИ.

По его словам, "Эдуар Филипп - человек широких взглядов с опытом практической работы на региональном уровне и в большой политике, хотя и не очень известен". "Он, похоже, склонен творчески осмысливать свою деятельность, даже романтизировать ее. Не случайно же он является автором по сути автобиографического романа "В тени" (Dans l'ombre) о скрытой стороне политических выборов", - обратил внимание Фрадков.

По словам эксперта, "бывший соратник Алена Жюппе выходит из тени", "перед ним большие задачи". "Возможно, его личный опыт поможет ему острее почувствовать то, что ждет от его правительства народ Франции", - добавил Фрадков.

Внешние факторы

"При формировании экономической политики Франции на данном этапе, нельзя сбрасывать со счетов и внешние факторы, - продолжил глава РИСИ. - Первые политические встречи Макрона с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, а на следующей неделе - с главами ведущих стран мира на саммитах НАТО и Группы семи несомненно окажут свое влияние на формирование конкретной программы действий "макронистов". "Удастся ли Макрону и его назначенцу сконструировать новую и результативную экономическую политику, посмотрим. Но уже сейчас можно предположить, что многие политические и экономические инновации Макрона должны будут пройти серьезное испытание на прочность при столкновении с реальностью, которая далека от художественного вымысла", - подчеркнул эксперт.

Мэр Гавра Эдуар Филипп, представляющий в парламенте правоцентристскую партию "Республиканцы", стал в понедельник премьер-министром Франции. Это назначение произвел президент республики Эмманюэль Макрон. В Матиньонском дворце Филипп сменил социалиста Бернара Казнёва, возглавлявшего кабинет министров с 6 декабря 2016 года. Он уже приступил к формированию нового состава правительства в соответствии с поручением главы государства.