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В Думе поддержали проект об отмене решения по приему в гражданство РФ для террористов

Политика
16 мая, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении данный пакет законопроектов

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих отмену решения по приему в гражданство РФ для осужденных за терроризм. Вопрос предложено рассмотреть на заседании 19 мая.

Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырех думских фракций.

Как пояснил Крашенинников, законопроектами уточняются основания отмены решений о приеме в гражданство РФ. В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство, отметил парламентарий. "Одно из них - обязанность соблюдать Конституцию и законодательство РФ", - напомнил он. "При этом решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке", - подчеркнул глава комитета.

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Законопроектами устанавливается, что "сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлось осуществление деятельности против конституционного строя РФ". "К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности", - указал Крашенинников. "При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретении гражданства", - пояснил он.

По словам председателя комитета, законопроекты направлены на снижение террористических угроз. "Предлагаемые изменения позволят ограждать общество от лиц, стремящихся получить российское гражданство в целях осуществления противоправной, террористической деятельности, и обеспечат дополнительные меры по защите граждан от терроризма", - заключил он.

Сопутствующим законопроектом предлагается прописать в Уголовно-процессуальном кодексе РФ непосредственно механизм отмены решения о приобретении гражданства России, в случае если оно принималось на основании заведомо ложных сведений в отношении обязательств, предусмотренных в законе. "Вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений", - сказано в пояснительной записке. Копии приговора будут направляться в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ.

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