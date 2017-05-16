Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин пригласил швейцарских парламентариев вместе посетить Сирию

Политика
16 мая, 15:45 дата обновления: 16 мая, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Председатель Госдумы считает, что это позволит парламентариям лучше понять, что происходит в стране, и подключиться к урегулированию конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил швейцарских парламентариев посетить Сирию вместе с российскими депутатами, чтобы лучше понять происходящее в этой стране и подключиться к урегулированию ситуации в ней.

"Если мы говорим о межпарламентских контактах и развитии этих коммуникаций, то в Сирии избран Народный совет (парламент), с ним можно и нужно выстраивать отношения для того, чтобы лучше понять происходящее в Сирии и сформировать позицию", - сказал Володин сегодня на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

"Мы планируем поездку в Сирию, исходя из приглашения председателя Народного совета госпожи (Хадии) Аббас, и в этой связи, если будет у вас желание, у ваших коллег, присоединиться, мы были бы рады этому", - заверил спикер Госдумы. По его словам, "очень важно всем взять и включиться в этот процесс - процесс мирного урегулирования именно через участие парламентских структур".

Эффективный межпарламентский диалог

Володин также призвал к налаживанию эффективного диалога между парламентам России и Швейцарии.

"Нам необходим эффективный межпарламентский диалог. В рамках парламентского измерения можно было бы сделать все для сближения наших позиций, лучше узнать друг друга и укрепить взаимное доверие и понимание в тех вопросах, которые нас волнуют", - сказал он.

Володин отметил, что представители парламента Швейцарии впервые посетили Госдуму после за "достаточно большое время". "Для нас это большое событие, учитывая, что столь представительная делегация за достаточно большое время впервые посетила Госдуму. В этой связи хотелось бы высказать слова благодарности, господин Шталь, лично вам, учитывая, что это было ваша инициатива, мы оценили ее", - сказал спикер Госдумы.

Володин согласился с позицией Шталя о важности взаимодействия парламентов стран в развитии двусторонних отношений. "Не так давно вы дали интервью, где рассказали о роли парламента в вопросах развития двухсторонних отношений. Абсолютно согласен с вашей оценкой: также как и вы считаю, что межпарламентские отношения могут многое сделать для того, чтобы отношения (между странами) развивались и строились на основе доверия, дружбы и взаимопонимания. Мы из этого исходим, строя наш диалог", - заключил спикер Госдумы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Швейцария
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
4
Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева
5
Монорельсовую дорогу в Москве переделают в трамвайные линии
6
Алексей Баталов переведен из больницы в реабилитационный центр
7
Тимур Бекмамбетов возглавил рейтинг самых успешных российских режиссеров по версии Forbes
Темы дня
Загрузка...
Реклама