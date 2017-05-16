Володин пригласил швейцарских парламентариев вместе посетить Сирию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил швейцарских парламентариев посетить Сирию вместе с российскими депутатами, чтобы лучше понять происходящее в этой стране и подключиться к урегулированию ситуации в ней.

"Если мы говорим о межпарламентских контактах и развитии этих коммуникаций, то в Сирии избран Народный совет (парламент), с ним можно и нужно выстраивать отношения для того, чтобы лучше понять происходящее в Сирии и сформировать позицию", - сказал Володин сегодня на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

"Мы планируем поездку в Сирию, исходя из приглашения председателя Народного совета госпожи (Хадии) Аббас, и в этой связи, если будет у вас желание, у ваших коллег, присоединиться, мы были бы рады этому", - заверил спикер Госдумы. По его словам, "очень важно всем взять и включиться в этот процесс - процесс мирного урегулирования именно через участие парламентских структур".

Эффективный межпарламентский диалог

Володин также призвал к налаживанию эффективного диалога между парламентам России и Швейцарии.

"Нам необходим эффективный межпарламентский диалог. В рамках парламентского измерения можно было бы сделать все для сближения наших позиций, лучше узнать друг друга и укрепить взаимное доверие и понимание в тех вопросах, которые нас волнуют", - сказал он.

Володин отметил, что представители парламента Швейцарии впервые посетили Госдуму после за "достаточно большое время". "Для нас это большое событие, учитывая, что столь представительная делегация за достаточно большое время впервые посетила Госдуму. В этой связи хотелось бы высказать слова благодарности, господин Шталь, лично вам, учитывая, что это было ваша инициатива, мы оценили ее", - сказал спикер Госдумы.

Володин согласился с позицией Шталя о важности взаимодействия парламентов стран в развитии двусторонних отношений. "Не так давно вы дали интервью, где рассказали о роли парламента в вопросах развития двухсторонних отношений. Абсолютно согласен с вашей оценкой: также как и вы считаю, что межпарламентские отношения могут многое сделать для того, чтобы отношения (между странами) развивались и строились на основе доверия, дружбы и взаимопонимания. Мы из этого исходим, строя наш диалог", - заключил спикер Госдумы.