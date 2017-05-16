Володин: сведения о крематории в тюрьме в Сирии не имеют под собой никакой основы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сведения о наличии в тюрьме Сейдная в Сирии крематория, где уничтожаются тела заключенных, не имеют под собой никакой основы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

"Учитывая, что в начале апреля Россию с визитом посетила госпожа (спикер сирийского парламента Хадия Халаф) Аббас, на наш взгляд, европейские парламентарии не стремятся разобраться в этой ситуации и черпают ее больше из СМИ либо как эта тема подается другими странами, кто участвует в этом процессе", - сказал Володин.

Спикер напомнил, что делегация российских парламентариев ранее посетила Сирию. "На наш взгляд, именно межпарламентские контакты, парламентское измерение диалога Сирии помогло бы знать объективную картину, потому что те обвинения, которые идут в отношении Сирии, связанные с химическим оружием, буквально сегодня мы узнали о тех обвинениях, которые звучат со ссылкой на неназваные неправительственные организации в отношении созданных крематориев. Это все под собой основы никакой не имеет", - подчеркнул спикер.

"Мы никого не хотим обелять, но выступаем за то, что нужно подходить объективно, нужно сначала разобраться, а потом выносить обвинения", - указал глава нижней палаты парламента.

В Госдепартаменте США 15 мая выступили с утверждениями о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее сообщило, что не может подтвердить сведения о наличии в тюрьме Сейдная в Сирии крематория.