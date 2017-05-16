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Володин: сведения о крематории в тюрьме в Сирии не имеют под собой никакой основы

Политика
16 мая, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Спикер Госдумы считает, что межпарламентские контакты по ситуации в Арабской Республике могут представить объективную картину

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сведения о наличии в тюрьме Сейдная в Сирии крематория, где уничтожаются тела заключенных, не имеют под собой никакой основы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

"Учитывая, что в начале апреля Россию с визитом посетила госпожа (спикер сирийского парламента Хадия Халаф) Аббас, на наш взгляд, европейские парламентарии не стремятся разобраться в этой ситуации и черпают ее больше из СМИ либо как эта тема подается другими странами, кто участвует в этом процессе", - сказал Володин.

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Спикер напомнил, что делегация российских парламентариев ранее посетила Сирию. "На наш взгляд, именно межпарламентские контакты, парламентское измерение диалога Сирии помогло бы знать объективную картину, потому что те обвинения, которые идут в отношении Сирии, связанные с химическим оружием, буквально сегодня мы узнали о тех обвинениях, которые звучат со ссылкой на неназваные неправительственные организации в отношении созданных крематориев. Это все под собой основы никакой не имеет", - подчеркнул спикер.

"Мы никого не хотим обелять, но выступаем за то, что нужно подходить объективно, нужно сначала разобраться, а потом выносить обвинения", - указал глава нижней палаты парламента.

В Госдепартаменте США 15 мая выступили с утверждениями о том, что в сирийской тюрьме Сейдная ежедневно убивают по 50 заключенных, а их тела сжигают в специально построенном для этого крематории, чтобы скрыть следы преступлений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее сообщило, что не может подтвердить сведения о наличии в тюрьме Сейдная в Сирии крематория.

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