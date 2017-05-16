Володин рассчитывает на закрепление в Женеве договоренностей о зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрепление на межсирийских переговорах в Женеве астанинских договоренностей о зонах деэскалации в Сирии станет серьезным шагом к урегулированию ситуации в этой стране.

"Сегодня, насколько мне известно, в Женеве начался шестой раунд межсирийских переговоров, и очень важно, если будет закреплен успех, достигнутый недавно в Астане - те стратегические договоренности, которые устанавливают в Сирии четыре зоны снижения напряженности. Если это удастся, это будет серьезный шаг к урегулированию ситуации в Сирии", - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.