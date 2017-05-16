Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности (ФСБ) России правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в положение о ФСБ РФ вносится изменение, согласно которому ведомство "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

Указом вносится изменение в положение о ФСБ, согласно которому ведомство теперь "принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня подписания.

В конце марта Путин своим указом наделил подобными полномочиями Федеральную службу охраны (ФСО) России. Согласно документу, ФСО "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Как поясняли ТАСС в ФСО, изменение в нормативной базе потребовалось из-за того, что "правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд".

Аналогичные ранее проведенные корректировки коснулись, в частности, министерства обороны, которое также получило право принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд.