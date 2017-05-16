МИД РФ: киевский режим семимильными шагами идет к построению авторитарного государства

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Киевский режим, вводя новые антироссийские санкции, семимильными шагами движется к построению авторитарного государства. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с вступлением в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций образца 2015-2016 гг. и введении новых ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц.
"Киевские черные списки заметно расширились и теперь в них фигурируют 1228 человек, подавляющее большинство которых - граждане России, а также 468 преимущественно российских компаний, - указывается в документе. - Впервые санкции применены к весьма популярному на Украине русскоязычному интернету. Под запрет попали сервисы "Яндекс", "Яндекс.Украина", Mail.ru и социальные ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники". Не обошли в Киеве стороной и известные отечественные антивирусные компьютерные фирмы "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", что тем более странно на фоне недавних хакерских атак по всему миру".
Кроме того, обратили внимание в дипведомстве, в расширенных списках оказался и ряд российских СМИ. "Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением, - отмечается в комментарии. - Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям".
"Все это вряд ли соответствует принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества, - подчеркнули в МИД РФ. - Или в Киеве по-своему трактуют универсальные цивилизационные ценности? Очевидно, что в стремлении оформить мифический "развод с Российской империей", то есть с собственной многовековой историей, как об этом на днях бравурно заявил президент Порошенко, Киев готов "закрыть" глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом".
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что будет интересно понаблюдать за реакцией "западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств".