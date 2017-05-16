Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: киевский режим семимильными шагами идет к построению авторитарного государства

Политика
16 мая, 16:39 UTC+3

В министерстве отметили "наплевательское отношение" властей Украины к любым международным нормам права и морали

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Киевский режим, вводя новые антироссийские санкции, семимильными шагами движется к построению авторитарного государства. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с вступлением в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций образца 2015-2016 гг. и введении новых ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц.

"Киевские черные списки заметно расширились и теперь в них фигурируют 1228 человек, подавляющее большинство которых - граждане России, а также 468 преимущественно российских компаний, - указывается в документе. - Впервые санкции применены к весьма популярному на Украине русскоязычному интернету. Под запрет попали сервисы "Яндекс", "Яндекс.Украина", Mail.ru и социальные ресурсы "ВКонтакте" и "Одноклассники". Не обошли в Киеве стороной и известные отечественные антивирусные компьютерные фирмы "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", что тем более странно на фоне недавних хакерских атак по всему миру".

Кроме того, обратили внимание в дипведомстве, в расширенных списках оказался и ряд российских СМИ. "Наплевательское отношение властей Украины к любым международным нормам права и морали, своим обязательствам в сфере защиты прав и свобод человека стали обыденным явлением, - отмечается в комментарии. - Опасаясь малейших признаков инакомыслия в стране, киевский режим семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жестким ограничениям".

"Все это вряд ли соответствует принятым в Европе и мире принципам, пониманию основ гражданского общества, - подчеркнули в МИД РФ. - Или в Киеве по-своему трактуют универсальные цивилизационные ценности? Очевидно, что в стремлении оформить мифический "развод с Российской империей", то есть с собственной многовековой историей, как об этом на днях бравурно заявил президент Порошенко, Киев готов "закрыть" глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом".

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что будет интересно понаблюдать за реакцией "западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств".

Смотрите также

"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев

Захарова назвала санкции Украины против РФ политической цензурой

Кремль напомнил о принципе взаимности в вопросе контрмер на новые санкции Киева

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
FT: хакеры выложили в сеть второй похищенный у спецслужб США вирус
Темы дня
Загрузка...
Реклама