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Володин считает, что РФ может поделиться своим опытом в соблюдении прав женщин

Политика
16 мая, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Председатель Госдумы напомнил, что в Швейцарии женщины получили избирательные права лишь в 1971 году, в то время как в России женщины получили политические права гораздо раньше

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Россия может поделиться с другими странами своим опытом в соблюдении прав женщин. Данная тема была поднята на его встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

Европейский политик поинтересовался реакцией женщин на принятый Госдумой и получивший, по его словам, резонанс закон о декриминализации домашнего насилия. В этой связи Володин напомнил, что женщины в Швейцарии получили избирательные права лишь в 1971 году, тогда как сам парламент в этой стране начал работать в 1848 году. "Поэтому в вопросах парламентской демократии нам очень интересен ваш опыт, в полной мере (у вас) большие традиции", - отметил Володин.

"В вопросах же (соблюдения) прав женщин - политических прав, избирательных - Россия может рассказать о своем опыте, потому что, начиная с 1917 года точно, но можно посмотреть эту историю и ранее, есть еще и история дореволюционная, когда женщины имели политические права", - указал он.

В подтверждение спикер перечислил швейцарскому коллеге должности в руководстве России, которые занимают женщины. "Валентина Ивановна Матвиенко, с которой вы встречались, возглавляет парламент страны, руководитель Центрального банка России (Эльвира) Набиуллина прекрасно справляется со своей работой, Счетную палату возглавляет Голикова Татьяна Алексеевна. Есть в правительстве министры-женщины, возглавляет Центральную избирательную комиссию замечательная женщина-правозащитник Элла Александровна Памфилова, уполномоченный по правам человека в РФ - женщина, в прошлом наша коллега (Татьяна Москалькова), уполномоченный по правам детей - тоже женщина (Анна Кузнецова), в Госдуме - два зампредседателя тоже женщины, женщины возглавляют у нас ряд комитетов", - подчеркнул Володин.

Шталь, в свою очередь, отметил на это, что "ему было всего три года, когда в Швейцарии было принято решение об избирательных правах для женщин". "Я могу сказать, что меня очень утешает, что в 1971 году мне было только три года и я не несу ответственности за то, что мы так поздно пришли к тому, чтобы наделить женщин правами", - посетовал председатель Национального совета Федерального собрания Швейцарии.

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