Володин: европейские страны не смогут сохранять нейтралитет по сирийскому вопросу

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что у европейских стран не получится занять нейтралитет в отношении ситуации в Сирии, поскольку она напрямую влияет на вопросы борьбы с терроризмом и миграционной политики, которые являются общими для всей Европы.
Такое заявление он сделал на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.
"В завершении темы Сирии: вы дважды сказали, что Швейцария - это нейтральная страна. Думаю, вы согласитесь, что повестка, которая создается в результате ситуации в Сирии и в ряде других стран, она касается всех стран Европы и нас объединяет, - заявил Володин. - Все эти страны, о которых идет речь, они находятся в непосредственной близости от Европы: и здесь побыть в стороне и занять нейтралитет не получится".
Спикер Госдумы пояснил, что такие общие для Европы проблемы, как борьба с терроризмом, а также вопросы миграционной политики, являются "следствием" того, что происходит в Сирии. "Действовать против террористов можно лишь только сообща и объединив усилия всех, мы об этом и говорим. Что касается позиции: у каждой страны должна быть своя позиция. Но вопрос именно террористической угрозы должен, наверное, быть объединяющим", - добавил он.
При этом Володин рассказал о своей недавней встрече с парламентариями Франции и Германии, которые также отмечали важность объединения в решении этих проблем. "Они подчеркивают, что миграционная повестка стала определяющей, вопрос терроризма не может не беспокоить жителей их стран, что нас объединяет в понимании, что это общая угроза", - заключил Володин.