Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин: европейские страны не смогут сохранять нейтралитет по сирийскому вопросу

Политика
16 мая, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Ситуация в Сирии напрямую влияет на вопросы борьбы с терроризмом и миграционной политики, подчеркнул спикер Госдумы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что у европейских стран не получится занять нейтралитет в отношении ситуации в Сирии, поскольку она напрямую влияет на вопросы борьбы с терроризмом и миграционной политики, которые являются общими для всей Европы.

Такое заявление он сделал на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Йюргом Шталем.

"В завершении темы Сирии: вы дважды сказали, что Швейцария - это нейтральная страна. Думаю, вы согласитесь, что повестка, которая создается в результате ситуации в Сирии и в ряде других стран, она касается всех стран Европы и нас объединяет, - заявил Володин. - Все эти страны, о которых идет речь, они находятся в непосредственной близости от Европы: и здесь побыть в стороне и занять нейтралитет не получится".

Спикер Госдумы пояснил, что такие общие для Европы проблемы, как борьба с терроризмом, а также вопросы миграционной политики, являются "следствием" того, что происходит в Сирии. "Действовать против террористов можно лишь только сообща и объединив усилия всех, мы об этом и говорим. Что касается позиции: у каждой страны должна быть своя позиция. Но вопрос именно террористической угрозы должен, наверное, быть объединяющим", - добавил он.

При этом Володин рассказал о своей недавней встрече с парламентариями Франции и Германии, которые также отмечали важность объединения в решении этих проблем. "Они подчеркивают, что миграционная повестка стала определяющей, вопрос терроризма не может не беспокоить жителей их стран, что нас объединяет в понимании, что это общая угроза", - заключил Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Украина заблокировала "Яндекс" и "ВКонтакте"
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
Темы дня
Загрузка...
Реклама