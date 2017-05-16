Захарова назвала решение Рады запретить георгиевскую ленту антидемократическим

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Решение Верховной рады запретить георгиевскую ленту на Украине - антидемократическое и антиисторическое. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?".

"Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло, - заявила Захарова. - Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут".

Ранее 16 мая Верховная рада запретила использование георгиевской ленточки, установив за нарушение закона штраф. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых. По словам автора законопроекта, депутата от фракции "Народного фронта" Антона Геращенко, таким образом украинский парламент противодействует "российской агрессии на Украине", так как считает георгиевскую ленту ее символом.