Захарова назвала решение Рады запретить георгиевскую ленту антидемократическим

Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМСпорт 16 мая, 19:31
Сборная Швейцарии победила команду Чехии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 16 мая, 19:25
Албин не исключил возможность замены газона на стадионе "Санкт-Петербург"Спорт 16 мая, 19:19
Голландский велогонщик Дюмулен выиграл десятый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 16 мая, 19:18
Биография Олега ВидоваБиографии и справки 16 мая, 19:07
ВС РФ впервые издал разъяснения по спорам о суррогатных матерях и отцах-донорахОбщество 16 мая, 19:07
Федоров: наблюдательный совет ХК ЦСКА в ближайшие недели может утвердить нового тренераСпорт 16 мая, 19:05
Величкин: будущее Зарипова в "Металлурге" решится после 21 маяСпорт 16 мая, 18:48
Регионы ПФО запретили ввоз птицы из ТатарстанаЭкономика и бизнес 16 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Решение Верховной рады запретить георгиевскую ленту на Украине - антидемократическое и антиисторическое. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если серьезно, то решение антидемократическое и антиисторическое, ставящее под сомнение принципиальную возможность какого-либо объединения страны, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия Бессмертного полка?".
"Евровидение завершилось - вот киевский режим и понесло, - заявила Захарова. - Для решения настоящих проблем ни сил, ни воли нет. А на перекраску тигров деньги сейчас найдут".
Ранее 16 мая Верховная рада запретила использование георгиевской ленточки, установив за нарушение закона штраф. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых. По словам автора законопроекта, депутата от фракции "Народного фронта" Антона Геращенко, таким образом украинский парламент противодействует "российской агрессии на Украине", так как считает георгиевскую ленту ее символом.