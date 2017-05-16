Эксперт: высокий рейтинг Овсянникова связан с учетом им ожиданий жителей Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Высокий рейтинг врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, отраженный в исследовании ВЦИОМ, связан с его действиями в согласованности с ожиданиями местных жителей. Такое мнение ТАСС высказал политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин, комментируя результаты последнего исследования ВЦИОМ.

По данным исследования, около 65% жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с Овсянниковым. При этом 57% готовы проголосовать за его кандидатуру, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье, а 73% оценивают его работу лучше, чем предшественника. Из тех, кто точно пойдет на выборы, за врио губернатора готовы отдать свои голоса 67%, в то время как его конкуренты набирают от 2% до 4%.

"Если смотреть на реальные действия, которые делает глава (Севастополя - прим. ТАСС) - это и ремонт дорог, это и новые автобусы, это длиннющий список, который превосходит в полтора-два раза действия любого другого кандидата в губернаторы на территориях, - то видно, что Овсянников делает то, что ждут люди, его шаги подчеркивают, что он пришел делать жизнь людей лучше, поэтому и такая реакция, поэтому ВЦИОМ показывает именно такие проценты", - сказал Колядин.

Несмотря на то, что в любых выборах есть элемент неожиданности, на сегодняшний день у Овсянникова нет реальных конкурентов, отметил Колядин. "Нужно понимать, что для того, чтобы исход выборов изменился, в борьбу должен вступить человек, который обладает "железобетонным" весом, который смог бы составить конкуренцию и предложить нечто, что превосходит возможности Овсянникова. Но таких кандидатов я в настоящий момент не вижу", - пояснил он.

Овсянников был назначен на должность врио губернатора Севастополя 28 июля прошлого года, сменив на этом посту Сергея Меняйло. Первые прямые выборы главы Севастополя состоятся 10 сентября этого года.