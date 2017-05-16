Яровая: запрет георгиевской ленты на Украине означает официальную фашизацию

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Запрет георгиевской ленточки на Украине означает официальную фашизацию этой страны, и безразличие ЕС к этим действиям все больше угрожает европейской безопасности.

Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя решение Верховной рады.

"Запрет Георгиевской ленты на государственном уровне означает официальную фашизацию, так как главная цель, которую преследует и решает нынешняя украинская власть таким аморальным способом, - это узаконить действия неонацистов и националистов по осквернению исторической памяти и отрицанию итогов Второй мировой войны, подтвержденных Нюрнбергским трибуналом", - приводит слова парламентария ее пресс-служба.

По мнению Яровой, безразличие Европы по отношению к "возведенному в закон беззаконию и гражданскому бесправию все более девальвирует европейскую безопасность". "Покорность и поощрение нацизма политиками влечет непоправимую расплату народными судьбами", - считает она.

В свою очередь, первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев назвал безнравственным решение Киева о запрете георгиевской ленты. "Это очередное максимально безнравственное решение руководства Украины, свидетельствующее о проявлении неуважения к подвигу ветеранов и истории Победы", - сказал парламентарий.

По его мнению, Порошенко "вынужденно поддерживает националистические настроения внутри страны, для того чтобы удержаться у власти". "Порошенко ничего не может сделать с националистами, которые сегодня им управляют, поскольку, как только он не поддержит их какую-либо идею, они просто уберут его, а он хочет досидеть до конца президентского срока", - отметил Шхагошев.

"Политический маразм, таким образом, крепчает на Украине", - резюмировал депутат.

Ранее Верховная рада запретила использование георгиевской ленточки. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев. Автор законопроекта, депутат от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко, пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует "российской агрессии на Украине", так как считает георгиевскую ленту ее символом.