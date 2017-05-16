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РФ выступает за обсуждение всех пунктов повестки на переговорах по Сирии в Женеве

Политика
16 мая, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В том числе необходимо обсуждать вопросы конституции и борьбы с терроризмом, считают в министерстве

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Россия выступает за конструктивное обсуждение участниками межсирийских переговоров в Женеве всех пунктов повестки дня, в том числе вопросов конституции и борьбы с терроризмом. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшихся отдельных встреч заместителя министра иностранных дел РФ Геннадия Гатилова с делегацией правительства Сирии и оппозиционной "московской" группой на полях женевских дискуссий.

"С российской стороны была подтверждена необходимость конструктивного обсуждения сторонами всех пунктов согласованной ранее повестки дня переговоров, включая борьбу с терроризмом и начало конституционного диалога", - отметили в российском дипведомстве.

"Собеседники дали высокую оценку роли России в поисках путей урегулирования сирийского кризиса, выразили готовность к поддержанию регулярных контактов с российскими представителями в различных форматах", - добавили в МИД РФ.

Гатилов 16 мая прибыл в Женеву для консультаций на полях межсирийских переговоров. Он провел встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, делегациями правительства и "московской" группы. Консультации продолжатся 17 мая.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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