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МИД: утверждения о попытках России помешать процессу кипрского урегулирования абсурдны

Политика
16 мая, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Москва считает недопустимыми попытки воздействовать на переговорный процесс в целях достижения решения кипрского вопроса любой ценой, отметила официальный представитель ведомства

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Утверждения западных СМИ о неких попытках России застопорить переговорный процесс не подкрепляются никакими фактами и попросту абсурдны. Об этом говорится в размещенном на сайте МИД РФ ответе официального представителя дипведомства Марии Захаровой на вопрос СМИ о "попытках России помешать кипрскому урегулированию".

"В Москве с недоумением воспринимают утверждения некоторых СМИ о том, что Россия якобы предпринимает попытки помешать воссоединению Кипра. Такие утверждения отражают недовольство определенных политических сил, ориентированных на известные круги в США и Великобритании, нашей принципиальной позицией по кипрскому вопросу", - отметила она в ответ на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ.

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"Утверждения же о неких попытках России застопорить переговорный процесс не подкрепляются никакими фактами и попросту абсурдны", - добавила Захарова. Она подчеркнула, что Москва считает недопустимыми какие-либо попытки воздействовать на переговорный процесс извне в целях его искусственного ускорения и достижения решения кипрского вопроса любой ценой.

"Считаем, что антироссийские выпады некоторых СМИ не идут на пользу этому процессу и не отвечают интересам самих киприотов", - заключила Захарова.

Утверждения, касающиеся роли России в кипрском урегулировании, появились в СМИ республики в феврале текущего года. Кроме того, американская газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала в своей электронной версии статью, озаглавленную "Кипр опасается вмешательства России в переговоры по урегулированию", автор которой рассуждает о негативном влиянии Москвы. В качестве примера такого "вмешательства" в публикации приводится участие посла РФ в Никосии Станислава Осадчего в "семинаре, посвященном срыву любой перспективы достижения соглашения между греками и турками - киприотами", который состоялся в январе.

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