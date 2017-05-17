Россия и Запад разошлись в вопросе о необходимости сохранения Миссии ООН в Косове

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и западные страны на ежеквартальном заседании Совета Безопасности ООН во вторник высказали противоположные позиции по вопросу о необходимости сохранения Миссии ООН в Косове (МООНК). В то время как делегация РФ указывала на комплекс проблем, которые наблюдаются в сербском крае, США и их союзники утверждали, что в МООНК необходимо свернуть, так как Приштина якобы добилась значительных успехов в создании органов власти и правопорядка.

"С учетом того, какого прогресса Косово достигло за последние годы, Соединенные Штаты и все большее число членов (Совбеза) призывали секретариат продолжить работу по свертыванию миссии с учетом того, что она выполнила свою задачу", - сказала заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон, выразившая недовольство тем, что МООНК запросила дополнительное финансирование в размере $2 млн для реализации правозащитных программ. Дипломат также предложила сократить периодичность заседаний по косовской тематике с нынешних трех месяцев до полугода. Это, по ее мнению, "снизит нагрузку на секретариат ООН и Совет, которые имеют намного более важные приоритеты".

В унисон с американской позицией прозвучало выступление советника британского постпредства Стивена Хики, который назвал ситуацию в Косове "относительно спокойной" и заявил, что эта тема "не требует внимания Совета" спустя три месяца после предыдущего заседания. "Эти сессии не соответствуют текущей ситуации Косово", - утверждал он. По его словам, "давно настало время" пересмотреть и конфигурацию МООНК. "Мы ждем предложений секретариата на этот счет", - сказал дипломат.

Несвоевременный шаг

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков указал на множество проблем, которые требуют сохранения присутствия ООН в Косове. В частности, он обратил внимание на действия Приштины, "нацеленные на присвоение принадлежащего сербским госструктурам и компаниям имущества", а также на объекты, принадлежащие сербской православной церкви. По его словам, в крае продолжаются "нападения на сербов, поджоги принадлежащего им имущества, попытки воспрепятствовать возвращению беженцев".

Дипломат отметил, что "все более актуальной" становится и задача противодействия распространению терроризма в Косове. Территория края, предупредил Сафронков, широко используется для вербовки боевиков, принимающих участие в боевых действиях на Ближнем Востоке, и для подготовки терактов в других странах.

"В этих условиях считаем несвоевременными и контрпродуктивными разговоры о сокращении штатных и бюджетных параметров Миссии ООН в Косове. Ситуация в крае не позволяет принимать такого рода решения, надо признать, что диалог между Белградом и Приштиной по существу отсутствует. Поэтому необходимо отказаться от требований урезать потенциал Миссии или ее закрыть", - подчеркнул зампостпреда РФ, призвавший все стороны конструктивно сотрудничать "с этой важной ооновской операцией".

По его словам, в Москве также не видят оснований и для пересмотра периодичности заседаний Совбеза по косовской теме, так как она "продолжает требовать пристального международного внимания и контроля".

Подрыв доверия и враждебная риторика

Не слишком позитивную картину происходящего в регионе описал на заседании СБ специальный представитель генерального секретаря ООН в Косове Захир Танин. Он констатировал, что диалог между Сербией и косовоалбанскими властями "практически встал и не сдвинулся с места за последние месяцы". "Его возобновление имеет огромную важность", - подчеркнул он. Опытный афганский дипломат указал, что нормализация отношений "потребует лидерства, которое сможет преодолеть этнические разногласия, а не будет усиливать их".

По его словам, за последние месяцы резкого обострения ситуации в крае удалось избежать усилиями международного сообщества, однако ряд "безответственных и подстрекательских заявлений" политиков в Белграде и Приштине привел к подрыву взаимного доверия. "Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в провокациях, в то время как процесс нормализации отношений требует сотрудничества", - сказал он.

Захир Танин процитировал экс-премьера Косова Рамуша Харадиная, который в случае избрания главой правительства пообещал пойти войной на Сербию, если та не признает независимость края. В свою очередь президент Сербии Томислав Николич назвал Харадиная бешеной собакой, которая "узнала вкус человеческой плоти".

Взаимные претензии и обвинения продолжились и на заседании Совбеза, в котором приняли участие министр юстиции Сербии Нела Кубурович и представитель Приштины Влора Читаку. В то время как последняя хвалилась достижениями косовоалбанцев на спортивном поприще, сербский министр потребовала привлечь к правосудию лиц, ответственных за убийство около 1 тысячи сербов за годы, прошедшие с момента окончания конфликта.