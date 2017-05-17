Совбез: ситуация в РФ стабильна, несмотря на попытки НПО "раскачать" ее

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Несмотря на попытки иностранных неправительственных организаций "раскачать" общественно-политическую ситуацию в России, она остается стабильной. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил журналистам в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза РФ. "На сегодняшний день удалось обеспечить стабильную общественно-политическую обстановку в стране, расставить приоритеты в этой работе. Среди них - предупреждение распространения экстремизма в молодежной среде, профилактика межнациональных конфликтов, перекрытие каналов финансирования экстремистской деятельности и противодействие экстремизму в информационной сфере, включая интернет", - подчеркнул он.
При этом Гребенкин обратил внимание, что "распространенности экстремистских проявлений во многом способствуют пропаганда через интернет идей национального, религиозного и расового превосходства, а также деструктивная деятельность отдельных неправительственных организаций, прежде всего иностранных, не прекращающих попыток "раскачать" общественно-политическую ситуацию в стране". По его словам, результаты проведенных социологических исследований и опросов показывают, что сложившуюся в стране ситуацию в сфере противодействия экстремизму, межнациональных и конфессиональных отношений можно оценить как стабильную и контролируемую.
Представитель Совбеза констатировал, что в стране сохраняется тенденция роста числа зарегистрированных преступлений, связанных с экстремизмом. "Это свидетельство активной работы правоохранительных органов, которые оперативно стали реагировать на экстремистские вылазки, - пояснил Гребенкин. - Так, в 2016 году выявлено 1450 преступлений экстремистской направленности, что на 9,1% больше, чем в 2015 году".
По его словам, в работе по противодействию экстремизму первостепенное внимание уделяется разработке и реализации профилактических мер, которые позволили правоохранительным структурам и органам власти на местах предотвратить в прошлом году свыше 100 межэтнических конфликтных ситуаций.