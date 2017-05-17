Совбез: в период реформы миграционной системы удалось сохранить контроль за ситуацией

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В период реформирования миграционной системы удалось не ослабить контроль за развитием ситуации в сфере миграции. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил журналистам в интервью, приуроченном к 25-летию Совбеза РФ.

"В период реорганизации (передачи полномочий ФМС Министерству внутренних дел - прим. ТАСС) удалось добиться главного: обеспечить непрерывность исполнения функций в сфере миграционной политики и не ослабить контроль за развитием миграционной ситуации", - подчеркнул он.

"В условиях обострения миграционной ситуации в мире Советом безопасности РФ в приоритетном порядке вырабатываются меры и механизмы оперативного реагирования на угрозы проникновения в Россию нелегальных мигрантов, членов международных террористических и экстремистских организаций, в том числе использующих нашу страну в качестве транзита для выезда в Европу", - подчеркнул представитель СБ РФ.

По его словам, сохранилась тенденция сокращения как прибывающих, так и находящихся в России иностранцев.

"За прошедший год наметилась тенденция к сокращению преступлений, совершенных в нашей стране иностранцами, - добавил Гребенкин. - Вместе с тем, анализ миграционной ситуации позволяет отметить и негативные тенденции в данной сфере. В частности, несмотря на принимаемые меры, не удалось снизить число иностранных граждан, находящихся в России с превышением сроков пребывания, требует совершенствования работа по выявлению и пресечению административных правонарушений, совершаемых мигрантами, выдворению нелегальных мигрантов из нашей страны".