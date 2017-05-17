Бывший мэр иркутской Вихоревки оспорил свою отставку в суде

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ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Бывший мэр Вихоревки в Иркутской области Геннадий Пуляев подал в суд иск с требованием признать незаконным решение главы региона Сергея Левченко о его отставке. Об этом сообщили ТАСС в Иркутском областном суде.
"Принято исковое заявление Геннадия Пуляева к губернатору, дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.
Левченко 10 мая отправил в отставку мэра Вихоревки в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города". Он подчеркнул, что право отстранения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом было использовано в Иркутской области впервые.
Отопительный сезон находится под угрозой срыва в Вихоревке на протяжении ряда лет. Минувшей зимой в городе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной подготовки теплоисточника, несмотря на достаточное финансирование из областного бюджета. На протяжении зимних месяцев четыре котла ежедневно выходили из строя.
По факту срыва отопительного сезона в Вихоревке СК РФ возбудил уголовное дело о халатности. Пуляев проходит по нему в качестве свидетеля, сообщили ранее ТАСС в СУ СК по региону.