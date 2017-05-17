Минюст пока не будет обращаться в суд за ликвидацией Центра Рерихов и "Открытой России"

Памфилова призвала "Яблоко" и "Парнас" прийти на обучение перед довыборами в ДумуПолитика 17 мая, 12:17
Сборная Мексики по футболу объявила расширенный состав на Кубок конфедерацийСпорт 17 мая, 12:15
Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взяткиПроисшествия 17 мая, 12:10
Ушаков: РФ и США по-прежнему рассчитывают на встречу Путина с Трампом на G20Политика 17 мая, 12:03
Защита челябинского экс-губернатора обжалует в ЕСПЧ отказ суда рассмотреть жалобы на обыскНовости Урала 17 мая, 12:02
Сыры из молока французских коз на Урале получили имяНовости партнеров 17 мая, 11:55
Тюменские ученые проведут анализ воды из озер, образованных на месте воронок на ЯмалеНаука 17 мая, 11:54
ВЦИОМ: большинство москвичей поддерживают снос пятиэтажекОбщество 17 мая, 11:17
Рейтинги трансляций этапа Гран-при по шахматам в Москве превзошли ожидания организаторовСпорт 17 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минюст РФ пока не намерен обращаться в суд за ликвидацией Центра Рерихов и движения "Открытая Россия". Об этом сообщил журналистам на юридическом форуме в Петербурге министр юстиции РФ Александр Коновалов.
"Сейчас у меня такой информации нет. "Открытая Россия" на сегодняшний день - зарегистрированная организация, по Центру Рерихов то же самое. Пока у меня нет информации о подаче иска о ликвидации", - сказал Коновалов, уточнив, что контроль за деятельностью организаций ведется в плановом режиме.