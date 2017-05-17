Минюст пока не будет обращаться в суд за ликвидацией Центра Рерихов и "Открытой России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Минюст РФ пока не намерен обращаться в суд за ликвидацией Центра Рерихов и движения "Открытая Россия". Об этом сообщил журналистам на юридическом форуме в Петербурге министр юстиции РФ Александр Коновалов.

"Сейчас у меня такой информации нет. "Открытая Россия" на сегодняшний день - зарегистрированная организация, по Центру Рерихов то же самое. Пока у меня нет информации о подаче иска о ликвидации", - сказал Коновалов, уточнив, что контроль за деятельностью организаций ведется в плановом режиме.