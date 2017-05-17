Участковые избиркомы будут информировать избирателей за месяц до выборов

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Время, в течение которого участковые избирательные комиссии могут информировать избирателей о предстоящих выборах, будет увеличено с 10 до 30 дней. Об этом сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина на заседании комиссии.
Такая норма содержится в пакете поправок в избирательное законодательство, подготовленных членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Проект находится на рассмотрении в Госдуме.
"Обращаем ваше внимание на необходимость усиления информационной работы со стороны участковых избирательных комиссий и просим вас уже сейчас, разрабатывая планы информирования избирателей, предусматривать более длительные сроки работы участковых комиссий", - обратилась Гришина по видеосвязи к коллегам из региональных избиркомов.
Секретарь ЦИК отметила, что "эти сроки могут исчисляться, начиная с 30 дней до дня голосования, когда участковые комиссии могут начинать информационную работу". Председатель ЦИК Элла Памфилова добавила, что в настоящее время этот срок составляет 10 дней.
Законопроект, предусматривающий, в частности, отмену открепительных удостоверений, в пятницу, 19 мая, будет рассмотрен Госдумой во втором, основном чтении. Третье чтение намечено на 24 мая. Как подчеркнула Гришина, закон должен вступить в силу непосредственно перед началом региональных избирательных кампаний, которые завершатся выборами в единый день голосования 10 сентября.