МИД РФ: на встрече Комитета министров СЕ обсудят Украину и борьбу с терроризмом

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Главными темами министерской сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Никосии станет конфликт на Украине и взаимодействие в борьбе с терроризмом. Об этом заявили в российском дипведомстве в связи с предстоящим 18-20 мая визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на Кипр, где он, в частности, примет участие в заседании КМСЕ.
"Основная тема повестки дня предстоящей министерской сессии - "Усиление демократической безопасности в Европе. На сессии будет обсуждаться проблематика конфликтов и кризисов в Европе, в частности, внутриукраинского конфликта, - информировали в министерстве. - В повестку дня включены также тема миграции, вопросы обеспечения долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции о правах человека, политики Совета Европы по отношению к соседним регионам, взаимоотношений Совета Европы и Европейского союза".
Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд представит министрам свой четвертый ежегодный доклад о состоянии прав человека, демократии и верховенства права на пространстве Совета Европы за 2016 год, отметили в МИД.
"СЕ занимает важное место в международном антитеррористическом взаимодействии, и в Никосии этим вопросам будет уделено значительное внимание, - подчеркнули в дипведомстве. - В рамках сессии будет открыта к подписанию новая Конвенция СЕ о борьбе с правонарушениями в отношении культурных ценностей".
По итогам сессии председательство в КМСЕ будет передано от Кипра Чехии, добавили в министерстве.