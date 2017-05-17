Лавров в ходе визита 18-20 мая встретится с главой МИД и президентом Кипра

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Республику Кипр 18-20 мая и примет участие в заключительных мероприятиях председательства Никосии в Комитете министров Совета Европы. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Программой пребывания Лаврова в Никосии в рамках двусторонних контактов предусмотрена встреча с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и переговоры с министром иностранных дел Иоаннисом Касулидисом", - информировали в министерстве.

"В ходе переговоров с кипрским руководством будет обсужден широкий спектр двусторонних, международных и региональных вопросов, - отметили в МИД РФ. - Особое внимание будет уделено ходу межобщинных переговоров в рамках кипрского урегулирования, состоится обмен мнениями по перспективам взаимодействия России с Европейским союзом. Предстоит также обсудить ситуацию в Сирии и ближневосточном регионе в целом, на Украине".

На Смоленской площади напомнили, что обе страны выступают за "скорейшее возвращение к конструктивному диалогу Россия-ЕС, за укрепление центральной роли ООН в международных отношениях как универсального института поддержания мира и безопасности, за коллективные ответные действия всего мирового сообщества против таких угроз современности, как международный терроризм, трансграничная оргпреступность и торговля наркотиками" .