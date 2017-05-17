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МИД РФ: новые санкции США в отношении КНДР не скажутся на работе российских портов

Политика
17 мая, 11:55 дата обновления: 17 мая, 12:17 UTC+3

Об американском контроле над иностранными портами в законопроекте речь не идет, что подтверждают и официальные лица в Вашингтоне, сообщили в департаменте информации и печати ведомства

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Принятие новых санкций США в отношении КНДР не повлияет на работу российских портов. Об этом сообщили сегодня ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ в связи с одобрением 4 мая Палатой представителей Конгресса США внесенного в апреле законопроекта "О запретах и усовершенствовании санкций в отношении Кореи".

"По сути, это набор поправок к прошлогоднему американскому закону "О санкциях и улучшенной политике в отношении Северной Кореи", - обратили внимание в российском дипведомстве. Новый документ предусматривает введение дополнительных односторонних рестрикций за торговлю с КНДР и привлечение северокорейской рабочей силы, а также более пристальный мониторинг деятельности иностранных портов на предмет выполнения санкций СБ ООН.

"В данном законопроекте есть статья о "полномочиях по улучшенной инспекции", которая обязывает президента США представлять в Конгресс ежегодный доклад о выполнении рестрикционных мер, - отметили в МИД РФ. - Документ содержит список иностранных гаваней, ситуация с которыми должна излагаться отдельной строкой. Среди них - российские Владивосток, Находка и Ванино. При подозрениях в несоблюдении этими портами американского и ооновского санкционных режимов суда и грузы, направляющиеся из них в США, могут быть подвергнуты там более тщательной проверке и, в случае наличия доказательств запрещенной деятельности, задержанию".

"Естественно, об американском контроле над иностранными портами в законопроекте, пока не прошедшем рассмотрение в Сенате, речь не идет, что подтверждают и официальные лица в Вашингтоне, - подчеркнули в МИД. - Это противоречило бы конституции США, согласно которой Конгресс не вправе требовать от исполнительной власти действовать на территории других государств".

"Мы много раз говорили, что считаем односторонние американские санкции неприемлемыми, - заявили в министерстве. - Но на работе российских портов новый закон США, даже если он действительно будет принят, не скажется. Неправильное восприятие, вероятно, возникло из-за искажений при переводе".

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