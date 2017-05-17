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Путин и Джентилони обсудят перспективы урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и на Украине

Политика
17 мая, 11:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, мая. /ТАСС

Также в ходе переговоров будет затронута тема борьбы с международным терроризмом

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава Совета министров Италии Паоло Джентилони в ходе переговоров в среду обсудят борьбу с международным терроризмом, а также перспективы урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом сообщается в материалах к российско-итальянским переговорам.

"В ходе предстоящих переговоров предполагается обмен мнениями по актуальным международным темам, включая вопросы борьбы с международным терроризмом, перспективы ливийского урегулирования, а также проблематику кризисов в Сирии и на Украине", - говорится в документах.

Италия в 2017 году является непостоянным членом Совбеза ООН, в 2018 году будет председательствовать в ОБСЕ.

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Персоны
Джентилони, Паоло Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
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Сирия Ливия Италия Россия Украина
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