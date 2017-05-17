Путин и Джентилони обсудят перспективы урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и на Украине

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава Совета министров Италии Паоло Джентилони в ходе переговоров в среду обсудят борьбу с международным терроризмом, а также перспективы урегулирования кризисов в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом сообщается в материалах к российско-итальянским переговорам.
"В ходе предстоящих переговоров предполагается обмен мнениями по актуальным международным темам, включая вопросы борьбы с международным терроризмом, перспективы ливийского урегулирования, а также проблематику кризисов в Сирии и на Украине", - говорится в документах.
Италия в 2017 году является непостоянным членом Совбеза ООН, в 2018 году будет председательствовать в ОБСЕ.