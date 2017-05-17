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Памфилова призвала "Яблоко" и "Парнас" прийти на обучение перед довыборами в Думу

Политика
17 мая, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

ЦИК проведет 18 мая обучение для представителей партий по работе со специализированной программой, подготовленной к довыборам в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала "Яблоко", "Парнас", Партию роста и партию "Великое Отечество" принять участие в обучении по подготовке сведений о кандидатах и доверенных лицах для дополнительных выборов в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. Такое заявление она сделала на заседании Центризбиркома.

Памфилова напомнила, что 18 мая ЦИК проведет обучение для представителей партий по работе со специализированной программой, подготовленной к довыборам в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу. Она используется для подготовки документов о кандидатах и их доверенных лицах в машиночитаемой форме.

"По состоянию на сегодняшний день представители 13 партий заявили о своем намерении принять участие в обучении. Не подали заявку на участие в обучении представители четырех партий, участвовавших в выборах депутатов Госдумы седьмого созыва: Партии роста, "Парнаса", "Яблока", партии "Великое Отечество", - сказала Памфилова.

Она заметила, что партия "Яблоко" "особенно часто выступает" с критикой, причем порой делает это "не глубоко продуманно", "многие вещи далеко не профессионально озвучиваются на всю страну". "Мне хотелось бы, чтобы партии, которые я перечислила, все-таки откликнулись. Прежде чем делать громкие заявления по тем или иным вопросам, для авторитета любой партии важно, чтобы они были хорошо продуманы и профессиональны, и обучение абсолютно никому не помешает", - резюмировала глава ЦИК.

В единый день голосования 10 сентября пройдут довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленинградской области. В этом округе на думских выборах в 2016 году победил спикер Госдумы прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако он был назначен руководителем Службы внешней разведки и мандат остался вакантным. Всего в выборах в Госдуму седьмого созыва по итогам регистрации участвовали 14 партий.

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Темы
ПАРНАС "Яблоко" Партия роста ("Правое дело")
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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