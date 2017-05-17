Ушаков: Джентилони в Сочи постарается узнать позицию Москвы накануне G7

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что в ходе визита в Россию глава Совета министров Италии Паоло Джентилони будет стараться узнать позицию Москвы по широкому кругу вопросов мировой повестки дня в преддверии саммита "семерки".
"Для Джентилони важно перед "семеркой" узнать подходы России к актуальным мировым проблемам, в том числе, в сфере политики и экономики", - сказал он журналистам перед началом переговоров Владимира Путина с Джентилони.
Италия в этом году председательствует в Группе семи. Саммит G7 пройдет 25-27 мая в Таормине (остров Сицилия).