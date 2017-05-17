Правительство продолжит работу над повышением доверия к арбитражу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Правительство намерено продолжать работу над повышением доверия к арбитражу со стороны государственных судов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
"Третье важное направление - повышение доверия к судебной системе. В мире вообще растет число дел, которые рассматриваются в международных судах и арбитражах. Только Международный суд ООН рассматривает сейчас 14 таких дел. Такого количества дел не было на рассмотрении одновременно практически никогда за всю историю его существования", - сказал он.
Кроме того, добавил глава кабмина, в мире появляются новые арбитражные центры, чья деятельность пользуется доверием, в первую очередь в Азиатско-тихоокеанском регионе - Сингапуре, Гонконге и других юрисдикциях.
"Арбитраж остается одним из самых востребованных способов решения споров не только между государствами, но и между компаниями. Попытки решить спор именно в суде, на национальном или международном уровнях, правильные, их можно только приветствовать, естественно, при четком соблюдении процедуры. Мы в России также поддерживаем развитие профессиональных и независимых арбитражных учреждений. Мы корректировали законодательство в этой сфере и намерены и дальше работать над повышением доверия к арбитражу со стороны государственных судов", - заключил Дмитрий Медведев.