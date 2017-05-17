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Переговоры президента РФ с премьером Италии в Сочи. Видеотрансляция

Политика
17 мая, 13:51 UTC+3

В ходе встречи планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент России Владимир Путин

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

Трансляция Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Встреча Путина с Джентилони, который занял пост премьера Италии в декабре 2016 года, проходит впервые. 

В ходе переговоров планируется рассмотреть ключевые вопросы двусторонней повестки дня, пути продвижения практического сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Предполагается также обсудить актуальные международные темы, включая проблематику борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отметили ранее в Кремле

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Джентилони, Паоло Путин, Владимир Владимирович
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