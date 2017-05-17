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Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве

Политика
17 мая, 13:05 дата обновления: 17 мая, 13:15 UTC+3

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это вопрос столичных властей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Кремль не намерен вмешиваться в ход реализации проекта реновации жилого фонда в Москве, несмотря на разные мнения вокруг этой программы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос кремлевской повестки дня", - сказал он. "Это городские дела", - считает Песков.

Он также заявил, что власти Москвы с готовностью воспринимают критику столичных жителей по поводу программы реновации.

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"Есть определенные пожелания, определенная критика москвичей, которая с готовностью воспринимается московскими властями", - считает он. "Вся законотворческая работа, связанная с реализаций этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей", - отметил Песков.

"Мэрия демонстрирует готовность принимать во внимание все замечания", - заявил пресс-секретарь президента, отметив, что реновация - "это очень крупный, очень позитивный проект".

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заверил, что московские власти внимательно отнесутся ко всем содержательным заявлениям, прозвучавшим 14 марта на митинге против реновации в центре Москвы.

О реновации было объявлено в начале 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. По предварительным данным, изначально речь идет о 25 млн кв. метров жилья.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, 4,5 тыс. домов вместо изначально заявленных почти 8 тыс. домов, в которых проживают 1,6 млн человек. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. Во вторник, 16 мая, Совет думы принял решение перенести его на 5 июля.

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