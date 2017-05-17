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Песков: обвинения в кибератаке на сайт Порошенко - демонстрация русофобской политики Киева

Политика
17 мая, 13:13 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, мая. /ТАСС

Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений, подчеркнул представитель Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно безосновательными обвинения в адрес РФ за организацию кибератаки на сайт президента Украины Петра Порошенко.

"Отсутствие какой-либо конкретики лишний раз подтверждает абсолютную безосновательность подобных обвинений", - сказал представитель Кремля журналистам.

По его мнению, такие обвинения "на фоне принятых вчера украинской стороной решений лишний раз демонстрируют оголтелую русофобскую направленность политики Киева".

Во вторник Порошенко приказал заблокировать на территории Украины социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина". Документ предписывает "запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет" к данным ресурсам. Санкции введены на три года.

Вводятся также ограничительные меры против компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

У этих компаний "блокируются активы, ограничивается вывод капитала за пределы Украины, запрещается передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности, а также прекращается действие лицензий".

Продлен запрет на доступ к ресурсам компаний - разработчиков антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

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