РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и Трампа

IT-технологии для мусульман: от халяль-путеводителя до виртуального хаджаЭкономика и бизнес 17 мая, 15:20
Ситуация с превышением сероводорода в Капотне стабилизироваласьОбщество 17 мая, 15:11
Власти Москвы обнародовали данные опроса жителей сносимых пятиэтажекОбщество 17 мая, 15:11
Колобков: задача обеспечения регионов России бассейнами решена не полностьюСпорт 17 мая, 14:59
Трейлеры к лентам "Коллектор" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премиюКультура 17 мая, 14:58
Федун уверен в том, что Каррера не покинет "Спартак"Спорт 17 мая, 14:52
РФ готова предоставить стенограмму беседы Лаврова и ТрампаПолитика 17 мая, 14:50
Не имеющим 25 лет стажа украинцам повысят пенсионный возрастМеждународная панорама 17 мая, 14:48
Отправление поезда с хоккеистами сборной России в Париж задерживаетсяСпорт 17 мая, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Россия готова предоставить стенограмму беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, если администрация США будет не против. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров, комментируя информацию о якобы переданных Трампом Лаврову секретных данных.
"Если администрация Соединенных Штатов сочтет возможным, мы готовы предоставить запись беседы Лаврова с Трампом в Сенат и Конгресс США, конечно, в том случае, если американская администрация этого захочет", - сказал Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что речь идет о стенограмме. "(Аудиозапись - прим. ТАСС) не ведется, - сказал он. - Ведется запись человеком, который специально для этого присутствует на беседах".