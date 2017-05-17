Путин назвал сообщения про выданные Трампом Лаврову секреты "политической шизофренией"

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения про якобы выданные президентом США Дональдом Трампом секреты министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, высказал мнение, что в США развивается политическая шизофрения.
"Мы в то же самое время видим, что в Соединенных штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - сказал Путин на пресс- конференции по итогам российско-итальянских переговоров.
Глава государства рассказал, что беседовал с Лавровым на эту тему, и в шутку заявил о необходимости объявить министру выговор за то, что тот "не поделился секретами".
"Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился, ни со мной, ни с представителями спецслужб России. Это очень плохо с его стороны", - пошутил президент.