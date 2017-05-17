Путин назвал секретной информацию, которую он передал лидерам "семерки"

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СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался сообщить, какое послание он передал лидерам "семерки".
"Что касается моего месседжа, который я передал господину премьер-министру (Италии Паоло Джентилони - прим. ТАСС), то он носит секретный характер, я вам не могу об этом сообщить", - сказал глава российского государства журналистам по итогам российско-итальянских переговоров.
"Это секретная информация", - с улыбкой добавил Путин. Ответ на данный вопрос последовал после того, как российский лидер подробно прокомментировал информацию о секретных материалах, якобы обсуждавшихся на встрече президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Вашингтоне.