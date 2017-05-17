Медведев утвердил перечень объектов, подлежащих охране Росгвардией

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в списке таких объектов находятся здания Верховного суда РФ, Московского городского суда, Верховного суда Республики Крым и Севастопольского городского суда. Также Росгвардия будет охранять здания Генпрокуратуры, СК и МИД РФ, избирательных комиссий субъектов РФ в Крыму, Севастополе и Чеченской Республике. Под охраной ведомства, согласно указу, находится и резиденция полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Кроме того, к объектам, подлежащим охране Росгвардией, отнесены находящиеся в ведении Минкультуры здания и хранилища федеральных государственных музеев и библиотек, Новодевичий монастырь в Москве, а также комплексы зданий и прилегающие территории всероссийских детских центров "Океан", "Орленок", "Смена" и международного детского центра "Артек".

Согласно распоряжению, Росгвардия обязана охранять объекты Банка России, административные здания банка ВТБ и Внешэкономбанка. К обязательной охране ведомством отнесено и здание Счетной палаты РФ, а также комплексы зданий и прилегающая территория РАН, международные аэропорты, расположенные в СКФО, и аэропорт Симферополя.