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Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса

Политика
17 мая, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

По словам сенатора, украинская сторона не выполнила ни одного пункта минских соглашений

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Слова министра обороны Украины о том, что Киев отказался от силового возвращения под свой контроль территорий Донбасса, ничего не стоят, так как украинская сторона не выполнила ни одного пункта минских соглашений. Такое мнение высказал в среду журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle о том, что Киев не рассматривает вариант силового возвращения под свой контроль территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Как говорил наш великий режиссер Константин Станиславский - не верю! С прежней интенсивностью продолжаются артобстрелы украинскими силовиками неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Украинская сторона не выполнила ни одного пункта Минских соглашений", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По словам сенатора, с повестки дня сняты такие ключевые вопросы этих соглашений, как предоставление Донбассу особого статуса, принятие новой Конституции Украины, предполагающей децентрализацию (согласованную с представителями ополченцев).

"На этом фоне слова министра обороны Украины Степана Полторака, что Киев не рассматривает путь силового разрешения конфликта в Донбассе, ровным счетом ничего не стоят", - подчеркнул Клинцевич.

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