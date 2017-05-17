Клинцевич посчитал пустым заявление Киева об отказе от силового возвращения Донбасса

Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригиналаНовости Урала 17 мая, 16:50
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в ПарижСпорт 17 мая, 16:47
"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие суткиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:31
"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефтиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:30
Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тоннЭкономика и бизнес 17 мая, 16:29
СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеровМеждународная панорама 17 мая, 16:24
НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тоннТранспорт 17 мая, 16:11
Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить СлуцкийСпорт 17 мая, 16:10
Объявлен состав правительства ФранцииМеждународная панорама 17 мая, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Слова министра обороны Украины о том, что Киев отказался от силового возвращения под свой контроль территорий Донбасса, ничего не стоят, так как украинская сторона не выполнила ни одного пункта минских соглашений. Такое мнение высказал в среду журналистам первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle о том, что Киев не рассматривает вариант силового возвращения под свой контроль территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
"Как говорил наш великий режиссер Константин Станиславский - не верю! С прежней интенсивностью продолжаются артобстрелы украинскими силовиками неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Украинская сторона не выполнила ни одного пункта Минских соглашений", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
По словам сенатора, с повестки дня сняты такие ключевые вопросы этих соглашений, как предоставление Донбассу особого статуса, принятие новой Конституции Украины, предполагающей децентрализацию (согласованную с представителями ополченцев).
"На этом фоне слова министра обороны Украины Степана Полторака, что Киев не рассматривает путь силового разрешения конфликта в Донбассе, ровным счетом ничего не стоят", - подчеркнул Клинцевич.