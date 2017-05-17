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Гатилов встретился с "каирской группой" оппозиции на переговорах по Сирии

Политика
17 мая, 17:47 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 17, мая. /ТАСС

Ранее на переговорах в Женеве он провел встречи с делегацией правительства Сирии и "московской группой" оппозиции

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ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов обсудил перспективы урегулирования в Сирии с представителями "каирской группы" оппозиции на переговорах в Женеве. Об этом сообщается на официальной странице российского постоянного представительства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Twitter.

"Гатилов на встрече с представителями "каирской группы" сирийской оппозиции обсудил перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии", - говорится в сообщении.

Гатилов прибыл в Женеву 16 мая для консультаций на полях межсирийских переговоров. Он уже провел встречи с делегацией правительства Сирии и "московской группой" оппозиции, а также две встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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