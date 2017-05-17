Гатилов встретился с "каирской группой" оппозиции на переговорах по Сирии

Мостовой и Роналдиньо сыграют в матче легенд в парке Кубка конфедераций в ПетербургеСпорт 17 мая, 18:18
Ученые: морские травы способны очищать воду от бактерийСоциальная ответственность 17 мая, 18:12
Санкции против Рунета: что известно о блокировке Украиной российских сайтовМеждународная панорама 17 мая, 18:10
Петракову не понравилась игра опытных футболистов "Томи" в матче с "Крыльями Советов"Спорт 17 мая, 18:05
Бельгийские химики совместили очистку воздуха с производством топливаСоциальная ответственность 17 мая, 18:00
Земля единства христиан: как итальянский город Бари стал центром паломничестваОбщество 17 мая, 18:00
Канадский хоккеист Ли надеется встретиться со сборной России в полуфинале ЧМСпорт 17 мая, 17:55
Симонян: сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеровСпорт 17 мая, 17:52
Захарченко подозревают в получении $800 тыс. взятки при посредничестве генерал-майора МВДПроисшествия 17 мая, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 17 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов обсудил перспективы урегулирования в Сирии с представителями "каирской группы" оппозиции на переговорах в Женеве. Об этом сообщается на официальной странице российского постоянного представительства при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Twitter.
"Гатилов на встрече с представителями "каирской группы" сирийской оппозиции обсудил перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии", - говорится в сообщении.
Гатилов прибыл в Женеву 16 мая для консультаций на полях межсирийских переговоров. Он уже провел встречи с делегацией правительства Сирии и "московской группой" оппозиции, а также две встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.